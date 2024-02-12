Ankara'da uyuşturucu operasyonu! 6 kişi yakalandı

Başkent Ankara'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ile materyal ele geçirilirken 6 kişi de yakalandı.

Ankara'da uyuşturucu operasyonu! 6 kişi yakalandı
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Ankara'da, Altındağ, Çubuk ve Şereflikoçhisar ilçelerinde 5 şüphelinin uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yaptığı belirlendi. Konuyla ilgili açıklama, İl Jandarma Komutanlığından yapıldı.

Söz konusu şüphelilerin yakalanması için, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 430 gram esrar, 72 gram sentetik uyuşturucu, 24 uyuşturucu kullanma aparatı, 500 mililitre uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı, 12 uyuşturucu uyarıcı hap, 50 paketleme poşeti, 2 hassas terazi, esrar öğütme aparatı ve 7 muhtelif tarihi eser ele geçirildi.​​​​​​​

Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Ayrıca, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 22 yıl 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. de Mamak'ta gözaltına alınarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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