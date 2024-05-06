Ankara’da zehir tacirlerine operasyon: 12 gözaltı

Operasyonlar, Ankara'da gerçekleştirildi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik icra edilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’da zehir tacirlerine operasyon: 12 gözaltı
Editör: Yağmur Biçen

Operasyonlar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirildi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik icra edilen operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirlendi.

Operasyonda, 975 gram metamfetami, 842 adet ecstacy, 611 adet sentetik ecza, 250 gram esrar, 24 gram bonzai maddesi, 6 adet captagon, 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 54 fişek, 6 adet kartuş, 1 adet hassas terazi ve 55 bin 880 lira ele geçirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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