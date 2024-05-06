Çatıdan düşen seramik ustası hayatını kaybetti

Olay, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana geldi. iddiaya göre iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı 4 katlı bir apartmanın inşaatında çalıştığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düşen seramik ustası Abdullah Bişki (52) hayatını kaybetti.

Çatıdan düşen seramik ustası hayatını kaybetti
Editör: Yağmur Biçen
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Olay, Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında yaşandı.

Alınan bilgiye göre, 4 katlı bir inşaatın 3’üncü katına çıkan seramik ustası Abdullah Bişki, bir anda dengesini kaybederek aşağıya düştü. Beton zemine düşen  Bişki’nin, yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Abdullah Bişki’nin cesedi otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Polis, iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı ve uyarıcı levhaların bulunmadığı inşaatta gerçekleşen olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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