Ankara'da Zorunlu Kış Lastiği Denetimi Yapıldı

Aralık ayının gelmesiyle zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ), bugün başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının denetimi yapıldı.

Ankara'da Zorunlu Kış Lastiği Denetimi Yapıldı
Ankara'da Zorunlu Kış Lastiği Denetimi Yapıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluğunun başlamasıyla AŞTİ Güvenlik Kontrol Merkezi'nde denetim yaptı.

Polis ekipleri, otobüslerin kış lastiği takıp takmadığını denetledi, lastik diş derinliklerini ölçtü, sürücülerin bulundurması gereken evrakı kontrol etti.

Bugün başlayan ve 1 Nisan 2024'te sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 2 bin 568 lira ceza uygulanıyor.

Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Başladı! Kurala Uymayanlara İdari Para Cezası KesilecekZorunlu Kış Lastiği Uygulaması Başladı! Kurala Uymayanlara İdari Para Cezası KesilecekYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ankara # ankara # zorunlu kış lastiği
Çok Okunanlar
Kandilli Bildirdi: Malatya'da 4.8 Şiddetinde Deprem! 1 Aralık Cuma Günü Son Depremler...
Kandilli Bildirdi: Malatya'da 4.8 Şiddetinde Deprem! 1 Aralık Cuma Günü Son Depremler...
Yağmura Biraz Ara Verdik! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Açıkladı!
Yağmura Biraz Ara Verdik! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Açıkladı!
Saat 20.00'ye Kadar Su Gelmeyecek! İSKİ Uyardı!
Saat 20.00'ye Kadar Su Gelmeyecek! İSKİ Uyardı!
Döviz Aralık Ayına Nasıl Başladı? Yeni Ayın İlk Gününde…
Döviz Aralık Ayına Nasıl Başladı? Yeni Ayın İlk Gününde…
Türk Futbolunun Kara Gecesi!
Türk Futbolunun Kara Gecesi!
Öne Çıkanlar Fikir Meydanı - Oğuz Polatbilek - Esat Arslan - M.Seyfettin Erol - Özgür Altınbaş #canlı Fikir Meydanı - Oğuz Polatbilek - Esat Arslan - M.Seyfettin Erol - Özgür Altınbaş #canlı Fenerbahçe'ye Norveçli Kanat: Kristoffer Velde! Fenerbahçe'ye Norveçli Kanat: Kristoffer Velde!