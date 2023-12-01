Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Başladı! Kurala Uymayanlara İdari Para Cezası Kesilecek

Yurt genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere idari para cezası uygulanacak.

Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Başladı! Kurala Uymayanlara İdari Para Cezası Kesilecek
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İstanbul'da 25 Kasım'da başlayan ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu, yurt genelinde başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında, 1 Aralık-1 Nisan döneminde, tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor.

Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmamasına karşın kış lastiğinin kullanılması öneriliyor.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2023 yılı için 2 bin 568 lira ceza uygulanacak.

Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2023 itibarıyla 4 bin 69 lira olacak.

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# zorunlu kış lastiği uygulaması # Trafik # Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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