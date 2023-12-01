Standard & Poor's Türkiye'nin Kredi Notu Görünümünü Yükseltti! "Durağan"dan "Pozitif"e Çevrildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'den sonra Standard & Poor's da Türkiye'nin kredi notunu yükseltti.

Standard & Poor's Türkiye'de son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle takvim dışı değerlendirmeye giderek ülkenin kredi görünümünü revize etti.

Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit edilirken kredi notu görünümü "durağan"dan "pozitif"e çevrildi.

Merkez Bankası'nın hazirandan bu yana yaptığı faiz artışlarına işaret edilen açıklamada, ülkenin ikiz açıklarının da azaldığı vurgulandı.

Türkiye'nin yeni ekonomi ekibinin kredi koşullarını daha da sıkılaştırmasının, ekonominin doğrudan bir resesyondan kaçınmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, son verilerin, üçüncü çeyreğin başından bu yana tüketimin zayıflamasıyla Türkiye ekonomisinin hem yavaşladığını hem de yeniden dengelendiğini doğruladığı kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,7, 2024'te de yüzde 2,4 büyüyeceğinin tahmin edildiği belirtildi.