Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin derinliği yaklaşık 38 kilometre olarak belirlendi.
AFAD X üzerinden açıkladı, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin derinliği yaklaşık 38 kilometre olarak belirlendi. AFAD'ın sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı Antalya depremi raporu ise aşağıdaki gibidir.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 23, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [68.39 km] Kumluca (Antalya)
Tarih:2024-01-23
Saat:23:04:43 TSİ
Enlem:35.85833 N
Boylam:30.92056 E
Derinlik:38.82 km
Detay:https://t.co/zPXTjRLV4S@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi