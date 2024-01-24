Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin derinliği yaklaşık 38 kilometre olarak belirlendi.

Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Deprem

AFAD X üzerinden açıkladı, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin derinliği yaklaşık 38 kilometre olarak belirlendi. AFAD'ın sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı Antalya depremi raporu ise aşağıdaki gibidir.

O adalarda 6.3 büyüklüğünde deprem!O adalarda 6.3 büyüklüğünde deprem!Dünya
# antalya # deprem
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