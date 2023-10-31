Antalya'nın Can Damarı Kaleiçi Yok Ediliyor

Geçmişten bu yana yapılan ‘restorasyon’ adı altındaki projeler, tarihi dokusana yakışmayan hoyrat müdahaleler, ‘koruyoruz’ diyerek yıkıcı faaliyetlere verilen ödünler… Tüm bu etkenler tarihi Kaleiçi’nin geleneksel mimarisini ve kültürünü yok etti.

Turizmin başkenti Antalya’nın can damarı Kaleiçi’nde, iki katlı tarihi konakların yerini önce apartmanlar, sonra oteller aldı. Adeta kültür elçiliği görevi yapan ev pansiyonculuğu bitirildi. Yerine sözde modern turizm anlayışı getirildi.

Bu durum Kaleiçi’nin kendine has mimarisinin bozulmasını hızlandırdı. Köşe dönmecilik ile değer koruma yarışında, ne yazık ki kazanan tarihi eser olmadı.

Kaleiçi’ndeki yıkım bugün de devam ediyor. Bütün bu sorunların temelinde, yönetimde çok başlılık yatıyor. Antalya Ticaret Odası Kaleiçi Kurulu, bu soruna çözüm için; ‘tek elden alan yönetimini’ öneriyor.

Antalya Kaleiçi Kültür Derneği Başkanı Fikret Çağlan, ”Başka Kaleiçi yok” dedi.