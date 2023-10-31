TCG Anadolu Ziyarete Açılıyor! İstanbul'da 2 Gün Ziyaret Edilebilecek

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu ile ilgili açıklamada bulundu. İstanbul'daki geminin hangi tarihlerde ziyaret edilebileceği duyuruldu.

TCG Anadolu Ziyarete Açılıyor! İstanbul'da 2 Gün Ziyaret Edilebilecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul'da Sarayburnu Limanı'nda bulunan TCG Anadolu ile ilgili açıklamada bulundu.

İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak TCG Anadolu gemisinin ziyaret günleri ve saatleri duyuruldu.

Buna göre, gemi, 1-2 Kasım tarihlerinde, 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# tcg anadolu # istanbul # Sarayburnu Limanı
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