Araba durağa daldı: yaralılar var!

Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan araç durakta bekleyenlerin arasında daldı. Kazada yaralananlar var! İşte detaylar...

Araba durağa daldı: yaralılar var!
Editör: Yağmur Biçen

İstanbul Çekmeköy'de gerçekleşen kazada sürücü bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybetti.Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan otobüs durağına daldı ve durakta bekleyen bir kişiye çarptı. 

Durmakta zorlanan otomobil daha sonra kullanılmayan boş bir büfeye çarparak caddeye devrildi. Kazanın etkisiyle büfe yıkılırken, yol kenarında park halindeki iki otomobilde hasar oluştu. 

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin çarptığı yaşlı adam ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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