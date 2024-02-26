Sakarya'da feci kaza! Tır devrildi!
Sakarya'da devrilen tır korku saçtı. Mısır dolu devrilmesinin ardından 1 yaralı olduğu öğrenildi.
Sakarya’nın Taraklı ilçesinde yaşanan kazada Ö.Ç. 'nin idaresindeki tır kontrolden çıktı.
Savrulan tır, yol kenarına devrildi. Sürücü yaralanırken, dorsede bulunan mısırlar ise yola ve tarlaya döküldü.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yaralı sürücü araç içerisinden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Ö.Ç, hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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