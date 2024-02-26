Sakarya'da feci kaza! Tır devrildi!

Sakarya'da devrilen tır korku saçtı. Mısır dolu devrilmesinin ardından 1 yaralı olduğu öğrenildi.

Sakarya'da feci kaza! Tır devrildi!

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde yaşanan kazada  Ö.Ç. 'nin idaresindeki tır kontrolden çıktı.

Savrulan tır, yol kenarına devrildi. Sürücü yaralanırken, dorsede bulunan mısırlar ise yola ve tarlaya döküldü.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yaralı sürücü araç içerisinden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Ö.Ç, hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!Dünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Sakarya # trafik kazası # sakarya
Çok Okunanlar
İşte Türkiye'nin IQ seviyesi...
İşte Türkiye'nin IQ seviyesi...
İstanbul'un depreme en dayanıkları ilçeleri hangileri?
İstanbul'un depreme en dayanıkları ilçeleri hangileri?
Ziraat Türkiye Kupası'nda maçların hakemleri belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda maçların hakemleri belli oldu!
Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı
Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı
Kızıl Goncalar yayından kaldırılıyor mu?
Kızıl Goncalar yayından kaldırılıyor mu?
Öne Çıkanlar Bursa geleceğine yatırım yapıyor!│Kent Gündemi - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Bursa geleceğine yatırım yapıyor!│Kent Gündemi - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Araba durağa daldı: yaralılar var! Araba durağa daldı: yaralılar var!