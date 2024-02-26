'Once Upon a Time' dizisindeki rolüyle tanınan ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Mallville' ve 'Eureka' gibi dizilerle izleyiciler karşısına çıkan Kanadalı aktör Chris Gauthier, bir süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

48 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun ölümünü 'Once Upon a Time'da rol arkadaşı Colin O'Donoghue duyurdu: Huzur içinde yat Chris! Kalbim kırıldı! Özleneceksin kardeşim! Sen gerçek kaptandın!

ChrisGauthier evli ve iki çocuk babasıydı.