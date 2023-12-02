Ardahan Tanıtım Günleri Ankara'da Başladı

2. Ardahan Tanıtım Günleri, Ankara'da coşku ile başladı. Serhat Şehri Ardahan'ın halkoyunu ekipleri büyük bir beğeni ile izlendi.

Ardahan Tanıtım Günleri Ankara'da Başladı
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Ardahan tanıtım günleri başladı. Şehrin tüm kurum ve kuruluşları Ankara’ya taşındı. Satış noktalarının yarısı depremin yaralarını sarmak için KahramanMaraşlı esnafa ayrıldı. Kentin damak çatlatan lezzetlerinden kaz eti, açılışa özel davetlilere ikram edildi. Kentin ketesi, kazı, kaşarı, çeçil peyniri, coğrafi işaretli balı, içi kırmızı elması, gevreği ve daha nice lezzetleri Ankaralıların gönlünü fethetti. Ardahan Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ergüder Şimdi, tanıtım günleriyle kenti daha tanıttıklarını söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ardahan # ankara
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