Ağrı ve Kars'ta Mağaralar Turizme Kazandırılmayı Bekliyor

Ağrı'da Meya Antik Kenti ve Biligan ile Kars'taki Ani Ören Yeri mağaraları, görenleri büyülüyor. Tarihi yapılar keşfedilmeye hazır. Antik kentlerden "Meya" Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu Köyünün batısında yer alıyor. Oyularak yapılan antik kentin içinde tandırevi, yaşam alanı ve ibadethane olarak kullanılan çok sayıda mağara bulunuyor. Kayaçların aşınması sonucu peribacalarını andıran şekillerin oluştuğu antik kent, belirli dönemlerde ziyaretçi de kabul ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, mağaralar hakkında bilgi verdi. Tendürek Dağı yakınlarındaki Yukarı Dalören köyünde bulunan "Biligan Mağaraları" da köy yakınındaki bir dağın güney yamaçlarında yer alıyor. Yöre halkının 1992 yılına kadar burayı hayvanları için barınma alanı olarak kullandığı biliniyor.

Kars'taki Ani Ören Yeri'nde 800'den fazla mağara bulunuyor. Ani Ören Yeri'nin yüzeyindeki eserlerin yanı sıra yer altında bulunan mağara ve yeraltı şehirleri de dikkati çekiyor. Ani Ören yeri tarihte Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliği taşıyor. 11'inci ve 12'inci yüzyıla ait Türk-İslam mimarisi eserleriyle de öne çıkan Ani, 2016'dan bu yana UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne yer alıyor. Ağrı'nın "Meya ve Biligan" ile Kars'ın "Ani" mağaraları turizme kazandırılmayı bekliyor.