Arkadaşının kestiği ağacın altında kaldı, hayatını kaybetti!

Acı olay, Kütahya'da yaşandı. Kesilen kavak ağacının altında kalan kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Arkadaşının kestiği ağacın altında kaldı, hayatını kaybetti!
Editör: Yağmur Biçen

 Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşanan olayda  Nasuh Taşdeler (46), birkaç arkadaşı ile birlikte kavak ağacı kesmeye gitti.

Kesim sırasında Nasuh Taşdeler arkadaşının kestiği kavak ağacının altında kaldı. Ağır yaralanan Taşdeler, çağrılan 112 Acil tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 çocuk babası Nasuh Taşdeler hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Taşdeler'in cenazesi Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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