Arkadaşının kestiği ağacın altında kaldı, hayatını kaybetti!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşanan olayda Nasuh Taşdeler (46), birkaç arkadaşı ile birlikte kavak ağacı kesmeye gitti.

Kesim sırasında Nasuh Taşdeler arkadaşının kestiği kavak ağacının altında kaldı. Ağır yaralanan Taşdeler, çağrılan 112 Acil tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 çocuk babası Nasuh Taşdeler hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Taşdeler'in cenazesi Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.