HÜDA PAR'lı aday Muhammet Ata Yüksel: "Biz bu bölgeye 'kürdistan' diyeceğiz!

HÜDA PAR Tunceli Belediye Başkan adayı Muhammet Ata Yüksel, skandal açıklamalarda bulundu.



"Şeyh Said ve Seyit Rıza'yı" halk kahramanı ilan eden ve Tunceli'nin adını 'Dersim' olarak değiştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Yüksel, yeni bir açıklama yaparak "Bu coğrafyanın adı Kürdistan'sa biz buna Kürdistan diyeceğiz" dedi.

"İsmi değiştirilmiş yerleşim yerlerinin isimlerinin iade edilmesinde" edilmesine ısrarla mücadele edeceğini vurgulayan Yüksel'in, "Kürdistan ısrarına" ise tepki yağdı.

Yüksel'in tepki çeken açıklamaları şöyle:

"Doğrusu biz sadece Dersim değil, bütün bir Kürdistan coğrafyasında ismi değiştirilmiş olan yerleşim yerlerinin isimlerinin iade edilmesinin ve bunun resmi düzeyde resmiyete geçirilmesini de ısrarla savunuyoruz. Israrla dile getiriyoruz ve ısrarla bunun için mücadele ediyoruz. Yani bu coğrafyanın adı Kürdistan'sa biz buna Kürdistan diyeceğiz."