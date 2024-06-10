Aşırı sıcakları fırsata dönüştürmek isterken polise yakalandı

Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin üzerinde ve elindeki poşette yaptığı aramada 60 adet kaçak mini fan ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa muhalefet suçundan gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlerin başladığı öğrenildi. Ele geçirilen ürünlerin, aşırı sıcaklarda satılmak üzere yurt dışından kaçak yollarla ülkeye sokulduğu tahmin ediliyor.