Aşırı sıcakları fırsata dönüştürmek isterken polise yakalandı

Bartın'da aşırı sıcakları fırsata çevirmeyi planlayan bir kişi, elindeki kaçak mini fanlarla birlikte polis tarafından yakalandı.

Aşırı sıcakları fırsata dönüştürmek isterken polise yakalandı
Editör: Yağmur Biçen

Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin üzerinde ve elindeki poşette yaptığı aramada 60 adet kaçak mini fan ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa muhalefet suçundan gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlerin başladığı öğrenildi. Ele geçirilen ürünlerin, aşırı sıcaklarda satılmak üzere yurt dışından kaçak yollarla ülkeye sokulduğu tahmin ediliyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# polis # kaçakçılık
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