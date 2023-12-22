Ataşehir'de Şüpheli Ölüm! Park Halindeki Araçta Erkek Cesedi Bulundu

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde emniyet şeridinde park halindeki hafif ticari araçta erkek cesedi bulundu. Sürücünün cesedi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Ataşehir'de Şüpheli Ölüm! Park Halindeki Araçta Erkek Cesedi Bulundu

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde şüpheli bir ölüm meydana geldi. Ataşehir TEM bağlantı yolu Küçükbakkalköy yol ayrımında, emniyet şeridinde park halinde bulunan 34 YM 2552 plakalı hafif ticari araç, çevredeki diğer sürücülerin dikkatini çekti.

Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü koltuğunda hareketsiz duran kişiyi görünce aracın arka camını kırarak kapıyı açtı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cesedi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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