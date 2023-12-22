FAST Limiti Artırıldı! 20 Bin Liradan 50 Bin Liraya Yükseltildi

Merkez Bankası, FAST sisteminin limiti ile ilgili aldığı yeni kararı duyurdu. Buna göre, 20 bin lira olarak uygulanan FAST limiti, 50 bin liraya yükseltildi.

FAST Limiti Artırıldı! 20 Bin Liradan 50 Bin Liraya Yükseltildi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi ile ilgili aldığı yeni kararı duyurdu. Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, FAST sisteminin işlem başı limiti güncellendi.

Buna göre, FAST sisteminde bir işlem limiti bulunmazken, işlem başına en fazla 50 bin lira gönderilebilecek.

FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100 bin liraya kadar işlem yapılabilecek.

FAST limiti, güncellemeden önce 20 bin lira olarak uygulanıyordu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Merkez Bankası # fast # FAST sistemi
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