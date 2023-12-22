Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbulda bu hafta hafta düşüş yaşandı. Haftanın son gününde güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 7.769,78 puandan başladı.

Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,82 puan artışla ve yüzde 0,06 değer kazancıyla 7.769,78 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 artarken, holding endeksi yüzde 0,14 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,38 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile inşaat oldu.

 Dün, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kazancıyla 7.764,95 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl başlaması öngörülen faiz indirimlerinin süresi ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini ifade ederek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği kişisel tüketim harcamalarına çevrildiğini söyledi.

Gözler Yurt Dışı Piyasalarında

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve ABD'de kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.810 seviyesinin direnç, 7.590 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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