Uluslararası Uyuşturucu Taciri Mersin'de Yakalandı!

Mersin'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, G-42 koduyla aranan ve uluslararası uyuşturucu ticareti yapan Zafer Ramadan gözaltına alındı.

Uluslararası Uyuşturucu Taciri Mersin'de Yakalandı!
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Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği çalışmalar devam ediyor. Son olarak Mersin'de önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun ayrıntılarını, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü açıkladı.

Buna göre, Mersin MİT Bölge Başkanlığı ve Mersin İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik teknik ve fiziki çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde özel harekat polislerinin katılımıyla bir adrese dron destekli operasyon düzenledi.

Operasyonda, G-42 koduyla aranan Zafer Ramadan gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Mersin # operasyon # uyuşturucu
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