Ayakkabıların içinde 2,5 milyon liralık altın çıktı

Kars’ta piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon lira olan altın yakalandı. Kaçakçıların bu defaki yöntemi yine şaşırttı.

Ayakkabıların içinde 2,5 milyon liralık altın çıktı

Kars polisi yaptığı operasyon sonucu 3 şahsın altın kaçakçılığı yaptığını belirledi. Yapılan operasyon sonucu piyasa değeri 2,5 milyon lira olan 1 kilo 51,74 gram altın şahısların ayakkabıları içinde bulundu. Şahısların ikisinin Ermeni uyruklu olduğu öğrenildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada; “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce (TEM), kent merkezinde kıymetli maden kaçakçılığının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 3 şahıstan (2 şahıs Ermenistan uyruklu) ülkemize yasa dışı yollarla sokulan; 7 parça halinde toplam 1 kilo 51,74 gram altın ele geçirilerek şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapılmıştır” denildi.

Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 3 Nisan 2024 altın fiyatları...Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 3 Nisan 2024 altın fiyatları...Ekonomi
# kars
Çok Okunanlar
3 Nisan hava durumu! Toz taşınımına dikkat!
3 Nisan hava durumu! Toz taşınımına dikkat!
Uyuyamıyor musunuz? Hastalık habercisi olabilir...
Uyuyamıyor musunuz? Hastalık habercisi olabilir...
İzinsiz yürüyüş yapan ve terör örgütü PKK'yı öven 89 kişi gözaltına alındı!
İzinsiz yürüyüş yapan ve terör örgütü PKK'yı öven 89 kişi gözaltına alındı!
Rize'de ormanlık alanda yangın!
Rize'de ormanlık alanda yangın!
Komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti!
Komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti!
Öne Çıkanlar Hakan Fidan Brüksel'e gidiyor! | Ulusal Haber Hakan Fidan Brüksel'e gidiyor! | Ulusal Haber 7,4 büyüklüğünde deprem! 7,4 büyüklüğünde deprem!