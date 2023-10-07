Aydın Ticaret Odası'nda Meslek Hastalıklarıyla İlgili Seminer Yapıldı

Aydın Ticaret Odasında meslek hastalığıyla ilgili bir seminer düzenlendi. Etkinliğe katılan EYSİM Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Demir işçi sağlığına dikkat ettiklerini söyledi.

Aydın Ticaret Odası'nda Meslek Hastalıklarıyla İlgili Seminer Yapıldı

Meslek hastalığı iş hayatının en önemli sorunlarından biri. Yapılan işin niteliğinden kaynaklı çalışanda geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleri ortaya çıkıyor. Meslek hastalığıyla ilgili Aydın Ticaret Odasının ev sahipliğinde bir seminer düzenlendi.

EYSİM Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Ulusal Kanal'a Konuştu

Çok sayıda şirketin yöneticisinin katıldığı seminerde EYSİM Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Demir Ulusal Kanal'a konuştu. Eysim Madencilik'in işçi sağlını ve güveliğini koruduğunu söyledi. 

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Aydın # Aydın Ticaret Odası # meslek hastalığı
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