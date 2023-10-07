Erzurum'da 11 Bin Ton Lahana Hasat Edildi
Erzurum'da 2 bin 500 dekar alanda lahana üretimi yapılıyor. 11 bin ton lahananın hasat edildiği arazilerde çiftçiler yeni mahsulleri pazarlarda satış için hazırlıyor.
Erzurum’un Daphan Ovası'nda çiftçiler ellerinde baltalarıyla lahana hasat ediyor. 2 bin 500 dekar verimli topraklarda 11 bin ton lahana üretimi yapılıyor. Her yıl yaklaşık 2 bin ton lahana üretilen Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, mayıs ayının sonlarında lahana ekimi yaptı. Şimdi sıra yetişen ürünleri toplamada.
Daphan Ovası'ndaki Lahana ve Sebzeler Çevre İllere Pazarlanıyor
Sebze üretiminde öne çıkan Aziziye ve Aşkale ilçeleri arasında bulunan Daphan Ovası'nda üretilen lahana ve sebzeler, çevre illere pazarlanıyor. Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger, kentte 4 milyon 800 bin dekar civarında tarımsal potansiyel olduğunu söyledi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi