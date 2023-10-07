Kastamonu'da Asırlık Gelenek Yaşatılıyor

Kastamonu’da asırlık "kuyu kebabı" geleneği devam ediyor. Mescit Köyü'nde toplanan vatandaşlar hem kebap yiyor hem de asırlık geleneği ve kültürü sürdürmüş oluyor.

Kastamonu'da Asırlık Gelenek Yaşatılıyor
Son Güncelleme:

Önce küçükbaş hayvanlar pazardan alınıyor. Daha sonra geçirilen şişle beraber ateş yakılan kuyuya salınıyor. Asırlık "kuyu kebabı" Kastamonu’da yaşatılmaya devam ediyor. Merkeze bağlı Mescit köyünde Cuma günleri pazara giden vatandaşlardan bazıları ortaklaşa küçükbaş hayvan satın alıyor. Etiyle de kuyu kebabı hazırlıyor.

Asırlık Geleneği Yaşatıyorlar 

Köydeki kesimhanede kesilen kuzular, hazırlanan iki kuyuda pişiriliyor. Mescit Köyü Muhtarı Ferhat Yaylacıoğlu, "Bir dönem ara verilen geleneği yaşatmaya devam ediyoruz" dedi. Zaman zaman onlarca hayvanın pişirildiği kuyuların bulunduğu bölge, festival alanı gibi şenleniyor.

Kastamonu'da Aç Kalan Ayılar Köye İndiKastamonu'da Aç Kalan Ayılar Köye İndiYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Kastamonu # kastamonu # kuyu kebabı
Çok Okunanlar
İşte O Güzergahlar...
İşte O Güzergahlar...
1 Gram Yemeniz Beyin Hücrelerinizi Yenilemeye Yetiyor!
1 Gram Yemeniz Beyin Hücrelerinizi Yenilemeye Yetiyor!
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Dev İndirimler Başladı! Haftasonu geçerli olacak indirimler...
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Dev İndirimler Başladı! Haftasonu geçerli olacak indirimler...
Kolesterol Hastalarına Müjde! Bir Kaşık Tükettiğinizde Vücutta Yağ Kalmıyor
Kolesterol Hastalarına Müjde! Bir Kaşık Tükettiğinizde Vücutta Yağ Kalmıyor
HAMAS'ın Lideri Kimdir?
HAMAS'ın Lideri Kimdir?
Öne Çıkanlar AİHM'in Ergenekon Davası'nda Skandal Suskunluğu FETÖ Davası'nda Skandal Kararı! AİHM'in Ergenekon Davası'nda Skandal Suskunluğu FETÖ Davası'nda Skandal Kararı! Dünya'nın Gözü Bu Çilek'te! Dünya'nın Gözü Bu Çilek'te!