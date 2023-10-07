Kastamonu'da Asırlık Gelenek Yaşatılıyor

Önce küçükbaş hayvanlar pazardan alınıyor. Daha sonra geçirilen şişle beraber ateş yakılan kuyuya salınıyor. Asırlık "kuyu kebabı" Kastamonu’da yaşatılmaya devam ediyor. Merkeze bağlı Mescit köyünde Cuma günleri pazara giden vatandaşlardan bazıları ortaklaşa küçükbaş hayvan satın alıyor. Etiyle de kuyu kebabı hazırlıyor.

Asırlık Geleneği Yaşatıyorlar

Köydeki kesimhanede kesilen kuzular, hazırlanan iki kuyuda pişiriliyor. Mescit Köyü Muhtarı Ferhat Yaylacıoğlu, "Bir dönem ara verilen geleneği yaşatmaya devam ediyoruz" dedi. Zaman zaman onlarca hayvanın pişirildiği kuyuların bulunduğu bölge, festival alanı gibi şenleniyor.