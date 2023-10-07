Kastamonu'da Asırlık Gelenek Yaşatılıyor
Kastamonu’da asırlık "kuyu kebabı" geleneği devam ediyor. Mescit Köyü'nde toplanan vatandaşlar hem kebap yiyor hem de asırlık geleneği ve kültürü sürdürmüş oluyor.
Önce küçükbaş hayvanlar pazardan alınıyor. Daha sonra geçirilen şişle beraber ateş yakılan kuyuya salınıyor. Asırlık "kuyu kebabı" Kastamonu’da yaşatılmaya devam ediyor. Merkeze bağlı Mescit köyünde Cuma günleri pazara giden vatandaşlardan bazıları ortaklaşa küçükbaş hayvan satın alıyor. Etiyle de kuyu kebabı hazırlıyor.
Asırlık Geleneği Yaşatıyorlar
Köydeki kesimhanede kesilen kuzular, hazırlanan iki kuyuda pişiriliyor. Mescit Köyü Muhtarı Ferhat Yaylacıoğlu, "Bir dönem ara verilen geleneği yaşatmaya devam ediyoruz" dedi. Zaman zaman onlarca hayvanın pişirildiği kuyuların bulunduğu bölge, festival alanı gibi şenleniyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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