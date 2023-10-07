Kastamonu'da Aç Kalan Ayılar Köye İndi

Ayılar doğada yiyecek bulamadıkça şehirlere köylere inmeye başladı. Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde köyde armut ağacına çıkan ayılar, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Kastamonu'da Aç Kalan Ayılar Köye İndi
Son Güncelleme:

Açıktılar yiyecek aramak için köye indiler, buldukları armut ağacına çıktılar. Görüntüler Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Sabuncular köyünden.

Kastamonu'da Aç Kalan Ayılar Köye İndi

Alaattin Tuncer, dışarıdan gürültü geldiğini fark etti. Pencereden bahçeye bakan Tuncer, evinin önündeki armut ağacında bir anne, iki de yavru ayı olduğunu gördü. Bir süre sonra ağaçtan inen anne ayı, yavrularının da inmesini bekledikten sonra bahçeden ayrıldı. O anlar evin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kocaeli'de Doktora Şiddet! 2 Şüpheli YakalandıKocaeli'de Doktora Şiddet! 2 Şüpheli YakalandıYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Kastamonu # kastamonu # boz ayılar
Çok Okunanlar
İşte O Güzergahlar...
İşte O Güzergahlar...
1 Gram Yemeniz Beyin Hücrelerinizi Yenilemeye Yetiyor!
1 Gram Yemeniz Beyin Hücrelerinizi Yenilemeye Yetiyor!
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Dev İndirimler Başladı! Haftasonu geçerli olacak indirimler...
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Dev İndirimler Başladı! Haftasonu geçerli olacak indirimler...
Kolesterol Hastalarına Müjde! Bir Kaşık Tükettiğinizde Vücutta Yağ Kalmıyor
Kolesterol Hastalarına Müjde! Bir Kaşık Tükettiğinizde Vücutta Yağ Kalmıyor
HAMAS'ın Lideri Kimdir?
HAMAS'ın Lideri Kimdir?
Öne Çıkanlar “Suriye’nin Enerji Kaynaklarının Yoğun Olduğu Doğu Bölgesinde” “Suriye’nin Enerji Kaynaklarının Yoğun Olduğu Doğu Bölgesinde” Dünya'nın Gözü Bu Çilek'te! Dünya'nın Gözü Bu Çilek'te!