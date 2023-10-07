Açıktılar yiyecek aramak için köye indiler, buldukları armut ağacına çıktılar. Görüntüler Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Sabuncular köyünden.

Kastamonu'da Aç Kalan Ayılar Köye İndi

Alaattin Tuncer, dışarıdan gürültü geldiğini fark etti. Pencereden bahçeye bakan Tuncer, evinin önündeki armut ağacında bir anne, iki de yavru ayı olduğunu gördü. Bir süre sonra ağaçtan inen anne ayı, yavrularının da inmesini bekledikten sonra bahçeden ayrıldı. O anlar evin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.