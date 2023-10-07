Kocaeli'de Doktora Şiddet! 2 Şüpheli Yakalandı

Sağlıkta şiddet bitmiyor. Bu kez Kocaeli'de üç doktor darp edildi. Olay Körfez ilçesindeki Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşandı. Merkeze gelen hasta ve hasta yakınları bilinmeyen bir nedenle doktorlarla tartışmaya başladı. Grup dağlık merkezinde bulunan 3 doktoru darp etti. Çevreye de zarar verdi.

Doktora Saldıran Şüpheliler Yakalandı

Doktorlar A.M.K., S.E. ve Y.S saldırının ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, tedavi altına aldındı. Emniyet ekipleri saldırının ardından harekete geçti. 2 kişi kişi kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen sanıklar, tutuklandı. 1 kişinin ise firari olduğu ifade edildi. Ekipler saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fahrettin Koca'dan Açıklama Geldi

Kocaeli'deki sağlıkta şiddet olayına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da açıklama geldi. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cevabı yargıda vereceklerini belirtti.