Barajlar Alarm Veriyor, Son 10 Yılın En Düşük Doluluk Oranı! İSKİ Açıkladı! 27 Ekim'de İstanbul Barajlarında Ne Kadar Su Kaldı?

İstanbul'da barajların doluluk oranları çok sayıda insan tarafından merakla izlenmektedir. Düşmeye devam eden baraj su doluluk oranları İstanbullularda endişe yaratıyor. Son 10 yılın en düşük oranına sahip olan barajların doluluk oranları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanmıştır. 27 Ekim 2023 günü barajların doluluk oranları kaç oldu?

27 Ekim 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %19,62 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça çıkmış durumda?

27 EKİM İTİBARİYLE HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?

ALİBEY BARAJI: % 21,39

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: % 3,97

DARLIK BARAJI: % 30,92

ELMALI BARAJI: % 15,65

ISTRANCALAR BARAJI: % 22,87

KAZANDERE BARAJI: % 6,43

ÖMERLİ BARAJI: % 42,05

PABUÇDERE BARAJI: % 3,22

SAZLIDERE BARAJI: % 4,65

TERKOS BARAJI: % 9,2