Beyoğlu'nda Yangın Paniği! Tarihi Handa Maddi Hasar Meydana Geldi
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan tarihi Gueive Han'da yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken içerde mahsur kalan 1 kişi de ekipler tarafından kurtarıldı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yangın paniği yaşandı. Yangın, Kamer Hatun Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi'nde bulunan 5 katlı tarihi Gueive Han'da meydana geldi.
Hanın giriş katında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında içerde 1 kişinin mahsur kaldığı öğrenildi. Mahsur kalan kişi ekiplerin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle tarihi handa maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı