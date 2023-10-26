Beyoğlu'nda Yangın Paniği! Tarihi Handa Maddi Hasar Meydana Geldi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yangın paniği yaşandı. Yangın, Kamer Hatun Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi'nde bulunan 5 katlı tarihi Gueive Han'da meydana geldi.

Hanın giriş katında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında içerde 1 kişinin mahsur kaldığı öğrenildi. Mahsur kalan kişi ekiplerin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle tarihi handa maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.