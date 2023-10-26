6 İlde Sahte Ses Operasyonu! 62 Şüpheli Yakalandı

İstanbul merkezli 6 ilde sahte ses operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarda örgütlü nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen 62 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

6 İlde Sahte Ses Operasyonu! 62 Şüpheli Yakalandı

Yurt genelinde suç örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İstanbul merkezli 6 ilde kritik bir operasyona daha imza atıldı. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

62 Kişinin Yakalandığı Açıklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, devam eden çeşitli operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, dolandırıcılara, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine, çetelere, teröristlere, organize suç örgütlerine nefes aldırılmayacağını belirtti.

Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma yapıldığını kaydetti.

Ali Yerlikaya, "Çeşitli sosyal paylaşım sitelerinden sahte ilanlar vererek bu ilanlarda kendilerini banka ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıttıkları, çeşitli yollarla temin ettikleri kimlik ve iletişim bilgileriyle düşük faizli kredi kullandırma bahanesi adı altında vatandaşları aradıkları, örgütün aldatıcı yöntemler ile banka tarafından gönderilen SMS şifrelerini mağdurlardan temin ederek mobil bankacılık hesaplarını ele geçirdikleri, vatandaşların hesaplarında bulunan paraları örgüt üyelerinin hesaplarına aktardıkları, örgütün bu yolla çok sayıda eylem gerçekleştirerek milyonlarca lira haksız kazanç temin ettiği tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, çalışmaların ardından İstanbul merkezli Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari'de "sahte ses" operasyonları düzenlendiğini belirtti. Operasyonlarda, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 62 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Şüphelilerden 42'sinin tutuklandığını, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, operasyon görüntülerini de paylaştı.

Aydın'da KYK Yurdunda Korkunç Ölüm! Asansör Düştü 1 Öğrenci ÖldüAydın'da KYK Yurdunda Korkunç Ölüm! Asansör Düştü 1 Öğrenci ÖldüGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ali Yerlikaya # operasyon # suç örgütü
Çok Okunanlar
AK Parti Önünde Filistin'e Destek Eylemi!
AK Parti Önünde Filistin'e Destek Eylemi!
Tam 131 Gol Atan Kaleci Bakın Kim?
Tam 131 Gol Atan Kaleci Bakın Kim?
Nazmiye Alan Gözaltına Alındı
Nazmiye Alan Gözaltına Alındı
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...
insan Ruhu İle İlgili İlginç Gerçekler!
insan Ruhu İle İlgili İlginç Gerçekler!
Öne Çıkanlar Cumhuriyet'in 100. Yılında Bitmeyen Yalanlar! - Yalancının Mumu - Çağdaş Cengiz - Beyhan Korkman Cumhuriyet'in 100. Yılında Bitmeyen Yalanlar! - Yalancının Mumu - Çağdaş Cengiz - Beyhan Korkman Nazmiye Alan Gözaltına Alındı Nazmiye Alan Gözaltına Alındı