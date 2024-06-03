Bindiği at tarafından kaçırıldı

İlginç olay, Sivas'ta meydana geldi. Bindiği atın Kızılırmak’a girmesi sonucu ırmakta mahsur kalan adam ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Bindiği at tarafından kaçırıldı
Editör: Yağmur Biçen
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Alınan bilgilere göre olay Kayseri Caddesi bölümünden geçen Kızılırmak’ta meydana gelen olayda Havaş Ceddu isimli yabancı uyruklu bir şahıs ata binerek dolaştığı sırada hızını alamayan at biranda Kızılırmak’a girdi.

Irmak'ın ortalarına kadar giden at panikleyince binicisi suya düştü.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Irmak'ın ortasında yaklaşık bir buçuk saat mahsur kalan ve bitkin olduğu görülen adam ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kurtarılan şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu, atın ise sudan çıkarak gözden kaybolduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kızılırmak # ırmak
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