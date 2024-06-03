Anaokulunda bir kız çocuğu hayatını kaybetti

Olay, Sivas’ta bir anaokulunda meydana geldi. Okulda bayılan 6 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anaokulunda bir kız çocuğu hayatını kaybetti
Editör: Yağmur Biçen
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Acı haber, Sivas'ın Kılavuz mahallesinde bulunan Şehit Nuri Yazanel Anaokulu'ndan geldi.

Alınan bilgilere göre Asel S. ismindeki 6 yaşındaki çocuk bilinmeyen bir nedenle bayılarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Asel olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine kaldırıldı.

Asel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asel'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere üniversite hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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