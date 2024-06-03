Almanya'daki sel felaketinde bir Türk hayatını kaybetti

Sel felaketi Almanya'nın güneyinde Münih kenti yakınındaki Schrobenhausen beldesinde meydana geldi. Yaşanan sel felaketinde evini su basan 43 yaşındaki Türk vatandaşı Asuman Özen, yaşamını yitirdi.

Almanya'daki sel felaketinde bir Türk hayatını kaybetti
Editör: Yağmur Biçen

Almaya'daki sel baskınlarında ülkenin güneyinde Münih kenti yakınındaki Schrobenhausen beldesinde meydana geldi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Özen'in evinin bodrum katını su basması sonucu itfaiye su tahliye ve kurtarma çalışması yürüttü. Çalışmanın ardından Özen'in bodrum katında hayatını kaybettiği belirlendi.

Özen ailesini ziyaret eden Türkiye'nin Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, Asuman Özen'in eşi Aşır Özen'e başsağlığı diledi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Güney Bavyera Bölge Başkanı Mehmet Azal tarafından yapılan açıklamada da "DİTİB Schrobenhausen Derneğimizin Başkan Yardımcısının eși, yoğun yağmur sonucu oluşan sele evinin bodrum katında yakalanmış, boğularak vefat etmiştir. Bu haber camiamızı derinden üzmüştür." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# almanya # sel baskını
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