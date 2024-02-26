Bir partiden diğerine geçti, adaylığı iptal edildi!

CHP'den aday gösterilmeyince Memleket Partisi'ne geçti! Bu sefer de adaylığı düşürüldü! İşte detaylar...

Bir partiden diğerine geçti, adaylığı iptal edildi!
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CHP'den aday gösterilmeyince Memleket Partisine geçen Tarsus Belediye Başkan  Haluk Bozdoğan’ın adaylık sürecinde hata tespit edildi.

Bozdoğan’ın resmi süreçte CHP’den istifa etmeden bir diğer partiden aday olduğu tespit edildi.


Bugün yapılan YSK toplantısında alınan karar gereği Bozdoğan’ın 31 Mart seçimlere girmesinin yolu kapandığı ,son sözü ise üst kurulun vereceği öğrenildi. Bozdoğan’ın karara iki gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

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# chp # Memleket Partisi
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