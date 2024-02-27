Bir zabıta diğer bir zabıtayı 7 kez bıçaklayarak öldürdü!

Antalya'da "mobing" iddiası üzerine çıkan tartışmada bir zabıta diğer bir zabıtayı görev başında 7 kez bıçaklayarak öldürdü.

Bir zabıta diğer bir zabıtayı 7 kez bıçaklayarak öldürdü!
Editör: Yağmur Biçen
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Saat 13.30 sıralarında Antalya'nın  Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana gelen olayda  tahliye edilen bir binada hırsızlık yaşanmaması için görevli bulunan Muratpaşa Belediyesi zabıta memurları İsmail Kanmaz ve Erdal Vuran arasında iddiaya göre 'mobbing' nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal Vuran, ekmek bıçağıyla İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden 7 kez bıçakladı. Çevredekiler araya girip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulunuldu. Gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından İsmail Kanmaz'ı ambulansla hastaneye götürdü. Ancak Kanmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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