Bozkırın ortasında vaha

Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Kangaltekkesi köyünde adeta köyün dört bir yanından su fışkırıyor. Sulak alanları ve ormanı andıran bitki örtüsüyle dikkat çeken köy bozkırın ortasında yeşil görüntüsüyle adeta vahayı andırıyor. Köye gelenlerin kimi doğanın keyfini çıkarırken kimi de suya girerek serinliyor. Dron ile havadan çekilen köy piknikçilerin de akınına uğruyor.

BOZKIRIN ORTASINDA VAHA!



“Bu köyün her tarafında bir su güzelliği var”

Mersin’de yaşayan ve tatil için köyüne gelen Bülent Özkan, köyün her tarafında su güzelliği olduğundan bahsederek, “Bu köyün her tarafında bir su güzelliği var. Her tarafta ağaçlarımız, yeşilliğimiz, dağ ve bozkır iç içe. Burada bir doğa güzelliği var” dedi.

“Köyün her tarafından su çıkıyor"

Kangaltekkesi Köyü Muhtarı Haydar Ülgen, köyde bulunan ağaç yoğunluğundan bahsederek, “Bu köyün özelliği su. Suyun olduğu yerde hayat var. Burası mesire olarak Kangal ilçesinin en güzel köylerinden birisi. Buraya insanlar pikniğe geliyor, çay içmeye geliyor. Buradaki su hiç kurumaz, berraktır ve içilebilir. Köyün her tarafından su çıkıyor. Yaz mevsimlerinde köyün aşağı kısmında su çıkmayan yer yok. Suyla birlikte ağaç ta artıyor. Diğer köylerde hiç ağaç yoktu. Bu köyden dağıldı ağaç. Ağaçlar sadece bizim köyden aşağıya giden dere yatağında vardır ama yukarı köylerde hiç ağaç yoktur. Burası bozkırın ortasında her tarafından su çıkan küçük bir orman” diye konuştu.