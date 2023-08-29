Bu termal otel şifa dağıtıyor! Tokat’a akın ediyorlar

Tokat’tın Reşadiye ilçesinde bulunan yaklaşık 30 yıldır hizmet veren termal otel, şifa arayanların uğrak noktası haline geldi.

52 adet odası, kral dairesi ve süit odaları bulunan termal otel, sezonu başladığında aylık 3 bin civarında ziyaretçi ağırlıyor.

Tokat ve çevre illerden ziyaretçi akınına uğrayan otel, birçok hastalığın şifa kaynağı oluyor. Romatizma, eklem ağrılarına şifa olan termal otel, ilçenin önemli turistik yerlerinden olması hedefleniyor.

Ziyaretçiler yaz aylarında buraya geldiğini ve termal su sayesinde kış aylarını rahat geçirdiklerini belirtiyor.



"ROMATİZMA, DİZ AĞRILARINDA ÇOK İYİ OLUR"

Eşiyle birlikte Ordu’dan geldiğini belirten Saffet Kuyumcu, "Hemen hemen her yıl buraya geliyoruz, bazen torunları da getiriyoruz. Buranın belediyeye ait olması güzel, fiyat olarak uyguna geliyor. Vatandaşlar için de cazip oluyor, hastalıklara da iyi geliyor. Romatizma, diz ağrılarında çok iyi oluyor. Benim gördüğüm kadarıyla yaşlı insanlar burayı tercih ediyor. Uzun süre kalınması daha iyi oluyor ancak biz pek uzun süre kalamayacağız, herkese burayı tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

"BURAYA DA ŞİFA İÇİN GELİYORUZ"

Melek Kuyumcu, şifa için geldiklerini ifade ederek, "Ben diyaliz hastasıyım bacak ve bel bölgemde çok ağrılar oluyor. Bacaklarım bazen çok fazla ağrıyor. Buraya da şifa için geliyoruz, buradaki suya girince bacaklarımıza iyi geliyor" dedi.

TERMAL SUYUN FAYDALARI NELERDİR?



Her yıl geldiklerini ve memnuniyet duyarak gittiklerini belirten Telli Karayaka, "Ben emekli hemşireyim. Her yıl Ağustos ayında geliyorum, bütün kış rahat ediyorum. Fizik tedavide gördüğüm tedaviden daha iyi oluyor. Ağrılarım azalıyor, kış aylarını rahat geçiriyorum. Omuzum, diz kapaklarımda ki ağrılara 5 gün burada kaldığım da yeterli oluyor. 6 yıldır buraya geliyorum, Ordu şehrinden geliyorum. Buranın çok faydasını görüyorum" ifadelerini kullandı.



Fizik tedavileri yerine buraya geldiğini belirten Cemil Karayaka, "Ben İstanbul’da yaşıyorum. Orada fizik tedavi merkezlerine gittim ancak buranın daha çok faydası oldu. O yüzden burayı herkese tavsiye ediyorum. 6 yıldır eşimle beraber buraya geliyoruz, çok fazla faydasını gördük. Bizim gibi yaşlıların tercih edebileceği bir yer. Omuzlarımıza, kollarımıza, bacaklarımıza çok iyi geliyor" şeklinde konuştu.

ŞEKER HASTALIĞIMA İYİ GELDİ!



"Ben şeker hastasıyım ancak buraya geldiğim zaman ilaçlarımı kullanmama gerek kalmıyor"

Termal su sayesinde şeker ilaçlarını kullanmadığını belirten Bekir Gümüş, "Ben yaklaşık 5 yıldır buraya geliyorum. Dizlerimde ve belimde ağrılarım var, onlar için geliyordum. Ben şeker hastasıyım ancak buraya geldiğim zaman ilaçlarımı kullanmama gerek kalmıyor. 3 gündür buradayım bir tane ilaç içmedim. Şeker hastası giremez diye uyarı vardı. Ancak ben kendim, kontrollü bir şekilde girdim. Ağrılarımdan ayakta duramıyordum, her yerim şu an çok iyi durumda. Bu yıl buraya 3-4 sefer geldim herkese tavsiye ediyorum" ifade etti.