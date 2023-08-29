Apartın çatı katından düşen adam hayatını kaybetti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, 5 katlı apartın çatı katından zemine düşen yaşlıen adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Apartın çatı katından düşen adam hayatını kaybetti
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Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Kayıhan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir apartın çatı katında yalnız başına yaşayan Şakir Arslan (51), henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 kattan aşağıya düştü. Arslan’ın yere düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede Arslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, çevrede geniş çaplı inceleme yaparken, Arslan’ın cenazesi ise otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

İNTİHAR ETMİŞ OLABİLİR!

Öte yandan, görü tanıkları kaldığı apartın 5'inci katından düşerek hayatını kaybeden Şakir Arslan'ın intihar etmiiş olabileceğini iddia etti. Arslan'ın şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Apartın çatı katından düşen adam hayatını kaybetti - Resim : 1

Apartın çatı katından düşen adam hayatını kaybetti - Resim : 2

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