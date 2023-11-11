 Buharkent Geleceğe Nefes Oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda sürdürülen ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinliği kapsamında Aydın’ın Buharkent ilçesi de fidan dikim etkinliğine katıldı

Buharkent Belediyesi'nden Tam Destek

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde gerçekleştirilen “11 milyon fidan dikimi” etkinliği bugün saat 11.11’de tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak başladı.

Buharkent Millet Bahçesi Çağlayan Dere etrafında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği Buharkent Kaymakamı Cuma Omurca, vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra öğrencilerden de yoğun ilgi gördü. Etkinliğe Buharkent’te öğrenim gören öğrencilerinin yanı sıra vatandaşlarda destek verdi. Saat tam 11'i 11 gece dikilen fidanlara daha sonra can suyu verildi.

Ülkemizin 81 ilinde 2023 farklı noktada ve aynı anda gerçekleştirilen “Geleceğe Nefes Ol” fidan dikim kampanyasına ilişkin görüşlerini paylaşan Buharkent Belediye Başkan Mehmet Erol açıklamasında şu ifadelere yer verdi “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü Sarıcaova Orman İşletme Şefliği organizasyonuyla Buharkent’te gerçekleştirdiğimiz 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününü kutluyor, böyle önemli ve güzel bir projede yer almaktan büyük memnuniyet duyuyorum., dikeceğimiz fidanların hayırla vesile olmasını temenni ediyorum’’.dedi