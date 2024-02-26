Burdur'da çobanın sır ölümünde perde aralandı! Cinayeti itiraf etti

22 Şubat'ta Burdur Hacılar köyünde kulübede bir çobanın cansız bedeni bulunmuştu. İlk belirlemelere göre çobanın tüfekle vurularak öldürüldüğü saptanmıştı. Çobanla aynı kulübede kalan kardeş A.K., olayı babası ve diğer kardeşine haber verdikten sonra jandarma ve 112 Acil Sağlık Ekipleri'ni çağırmıştı.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemeler sonrası Cihan K.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Jandarma olayla ilgili ifadelerini almak üzere baba A.K ile kardeşler A.K. ve F.K'yı karakola götürdü. İfadelerinin ardından baba ve kardeşler adliyeye sevk edildi.

SIR CİNAYETİN PERDE ARKASI İTİRAF SONRASI AÇIĞA KAVUŞTU

Jandarma ekiplerinin 4 gün boyunca sorguladığı ve işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen kardeşlerden A.K., savcılıktaki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Arazide inceleme yapan jandarmanın suç aleti av tüfeğini ve şahsın olan anında üzerinde bulunan kanlı kıyafetini ağılda bulması ile A.K.'nin ağabeyini öldürdüğünü itiraf etmesi sonrası A.K., tutuklanara Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Diğer kardeş F.K. ve baba A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.