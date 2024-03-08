Bursa'da Karadeniz rüzgarı

Karadeniz'e özgü tulumun sesi Bursa'da yankılandı. Karadeniz Muhlama Günleri, Bursa Merinos Fuar alanında başladı. Etkinlik birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Editör: Yasin Kerim Aşan

Tulum sesleri, horon coşkusu biribirinden güzel lezzetleriyle Karadeniz rüzgarı Bursa'da esiyor. Karadeniz kültürü, Bursa Merinos Fuar alanında görücüye çıktı.

Marmara Karadenizliler Federasyonu'nun düzenlediği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği Karadeniz Muhlama Günleri'ne ilgi yoğun oldu.

Kazanlarda lahana çorbaları pişirildi, Trabzon’un hamsisi, Rize’nin tereyağı kavurması, Kastamonu’nun kestane balı Artvin’in cağ kebabı stantlarda yerini aldı.

Kemençe ve tulum eşliğinde müzikler çalınırken horon ekipleri hünerleriyle fuar alanını coşturdu.

Marmara Karadenizliler Federasyonu Genel Başkanı İsmail Akbulut 10 Mart pazar akşamına kadar açık olacak etkinliğe Bursalıları davet etti.

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