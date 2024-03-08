BAE'den Kadınlar Günü kutlaması

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri Ankara’daki konutunda bir program düzenledi. Programda konuşan Büyükelçivekili Moza Al Hosani ülkesindeki kadınların eğitim ve iş hayatındaki yerini anlattı.

- Hükümetin stratejisi doğrultusunda Emirlik kadınları, yüksek öğrenimde bilim, teknoloji ve mühendislik uzmanlıklarını takip ederek bu vizyona ayak uydurmaktadır. Tüm üniversite mezunlarının üçte ikisi kadındır; bunların %77'si bilgisayar bilimleri ve %44'ü mühendislik diplomasına sahiptir. Üniversitelerden mezun olan kadınların, yaklaşık olarak yarısı, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında uzmanlaşmıştır. Kadınlar çeşitli uluslararası forumlarda temsil etme konusunda da öne çıkmışlardır. Dışişleri Bakanlığı'ndaki diplomatların yüzde 46'sını kadınlar oluşturmaktadır.