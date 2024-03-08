BAE'den Kadınlar Günü kutlaması
BAE, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Büyükelçivekili Moza Al Hosani ülkesindeki kadınların bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında kazandığı başarıları anlattı. BAE'nin kadınların güçlendirilmesi alanlarında iş birliğinin sağlamasını bekledikleri de ifade etti.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri Ankara’daki konutunda bir program düzenledi. Programda konuşan Büyükelçivekili Moza Al Hosani ülkesindeki kadınların eğitim ve iş hayatındaki yerini anlattı.
- Hükümetin stratejisi doğrultusunda Emirlik kadınları, yüksek öğrenimde bilim, teknoloji ve mühendislik uzmanlıklarını takip ederek bu vizyona ayak uydurmaktadır. Tüm üniversite mezunlarının üçte ikisi kadındır; bunların %77'si bilgisayar bilimleri ve %44'ü mühendislik diplomasına sahiptir. Üniversitelerden mezun olan kadınların, yaklaşık olarak yarısı, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında uzmanlaşmıştır. Kadınlar çeşitli uluslararası forumlarda temsil etme konusunda da öne çıkmışlardır. Dışişleri Bakanlığı'ndaki diplomatların yüzde 46'sını kadınlar oluşturmaktadır.
Hosani, Türkiye ve Birleşik Arap Emirliklerinin kadınların güçlendirilmesi konusunda yapacağı iş birliklerine de dikkat çekti.
- Türk kadınları, eğitim, tıp, mühendislik ve işletme alanlarında da ortaya çıkmış , ve birçok sektörde lider konuma gelmiştir. Önümüzdeki dönemde iki dost ülke arasında kadınların güçlendirilmesi alanlarındaki işbirliğinin daha da artmasını bekliyoruz.