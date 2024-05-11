Kadın müşterileri darp eden taksici trafikten menedildi

Olay, İstanbul'da yaşanmıştı. Yolu uzattığını söyleyen kadın müşterilerini darbeden taksi şoförü, para cezasıyla trafikten menedildikten sonra "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kadın müşterileri darp eden taksici trafikten menedildi
Editör: Yağmur Biçen

8 Mayıs'ta yaşanan olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yolu uzattığını söyleyen 2 kadın müşterisiyle tartışıp onları darbeden taksi şoförünün kimliği belirlendi.

Yakalanan taksici M.A, polis merkezine götürüldü. Ceza kesildi, taksi trafikten menedildi
M.A'ya "Belediyeden alınma çalışma ruhsatı olmadığı halde taşımacılık yapmak"tan 6 bin 439 lira ceza kesilirken taksisi de trafikten menedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A, "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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