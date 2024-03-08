Joe Biden'dan itiraf gibi açıklama! Gazze'de masum insanların öldürüldüğünü kabul etti

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre ortak oturumunda "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşmasında çarpıcı açıklamlar yaptı.. Joe Biden, konuşmasında, Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı konuşmada, 7 Ekim'deki Hamas saldırısından "İsrail Holokost'tan sonraki en kanlı gününü yaşadı" diyerek bahsetti ve "İsrail'in Hamas'ın ardından sonuna kadar gitmeye hakkı olduğunu" savundu.

Biden, buna karşılık, İsrail'in saldırılarını yaparken sivilleri hedef almamak gibi bir sorumluluğunun da olduğunu kaydederek, "Bu savaş, Gazze'deki daha önceki tüm savaşların toplamından daha fazla masum sivilin hayatına mal oldu. 30 binden fazla Filistinli öldürüldü ve bunların çoğu Hamas üyesi değil. Binlerce ve binlerce kadın ve çocuk öldürüldü, erkek ve kız çocukları yetim kaldı." şeklinde konuştu.