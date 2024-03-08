Joe Biden'a Gazze şoku! Kongre yolunu kapattılar

ABD’nin başkenti Washington’da toplanan göstericiler, Filistin’de yaşanan katliamı protesto etti. Joe Biden’ın konuşma yapacağı Kongre’ye giden yolu kapatan göstericiler Gazze’de acil ateşkes talep etti.

Pennsylvania Caddesi’nde toplanan yüzlerce kişi, yolu trafiğe kapattı. Filistin destekçisi göstericiler, ellerinde dev Filistin bayrakları ve Gazze’de acil ateşkes sloganları eşliğinde cadde üzerinde oturma eylemi yaptı. ABD doğu saatiyle akşam 9'da başlaması beklenen Biden'ın Kongre'deki konuşmasının eylem sebebiyle bir süre gecikebileceği haberleri Amerikan medyasına yansıdı.

Polisin göstericilere müdahale etmesi bekleniyor.