ABD savaş gemileri Yemen'in hedefi oldu!
Yemen Silahlı Kuvvetleri ABD savaş gemilerine saldırı düzenledi. Kızıldeniz'deki 2 ABD destroyeri Yemen füzelerinin ve insansız hava araçlarının hedefi oldu. ABD ve İngiltere ise Yemen'in Hudeyde kentine saldırdı.
Yemen, ABD savaş gemilerine saldırı düzenledi. Kızıldeniz'de bulunan 2 ABD savaş Gemisi Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin hedefi oldu.
ABD'ye ait 2 destroyer füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı.
Öte yandan ABD ve İngiliz güçleri, Yemen'in batısındaki El-Hudeyde kentine saldırdı.
Hudeyde ili, Kızıldeniz sahilinde uzun bir kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra önemli 3 limanı da içermesi nedeniyle Yemen'in en önemli illerinden biri olarak kabul ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı