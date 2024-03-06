ABD savaş gemileri Yemen'in hedefi oldu!

Yemen Silahlı Kuvvetleri ABD savaş gemilerine saldırı düzenledi. Kızıldeniz'deki 2 ABD destroyeri Yemen füzelerinin ve insansız hava araçlarının hedefi oldu. ABD ve İngiltere ise Yemen'in Hudeyde kentine saldırdı.

Editör: Yasin Kerim Aşan

Yemen, ABD savaş gemilerine saldırı düzenledi. Kızıldeniz'de bulunan 2 ABD savaş Gemisi Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin hedefi oldu.

ABD'ye ait 2 destroyer füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı.

Öte yandan ABD ve İngiliz güçleri, Yemen'in batısındaki El-Hudeyde kentine saldırdı.

Hudeyde ili, Kızıldeniz sahilinde uzun bir kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra önemli 3 limanı da içermesi nedeniyle Yemen'in en önemli illerinden biri olarak kabul ediliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# abd # Yemen
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