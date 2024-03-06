Aydın'da korkunç kaza! Halk otobüsü devrildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Halk otobüsünün devrildiği kazada 28 kişi yaralandı.

Aydın'da korkunç kaza! Halk otobüsü devrildi
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Aydın'da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Efeler ilçesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, S.A'nın kullandığı 09 M 0385 plakalı özel halk otobüsü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi varyantında refüje devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ile polis ekipleri yönlendirildi. Kazada çoğu üniversite öğrencisi 28 kişi yaralandı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu da kaza yerinde incelemede bulundu.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# aydın # efeler # trafik kazası
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