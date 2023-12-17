Bursa'da Korkunç Cinayet! Kocasının Bıçakladığı Kadın Öldü

Bursa'da korkunç bir kadın cinayeti meydana geldi. Yıldırım ilçesinde eşler arasında çıkan kavgada kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Bursa'da Korkunç Cinayet! Kocasının Bıçakladığı Kadın Öldü
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Bursa'da korkunç bir cinayet meydana geldi. Cinayetin yaşandığı adres Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi 1. Oylat Sokak'taki bir apartman oldu.

Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki M.A.A. ile 32 yaşındaki karısı B.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgada dönüştü. M.A.A. kavga sırasında karısını bıçakladı.

Dört çocuk sahibi çift arasında yaşananlar, çocukların çığlıkları üzerine komşular tarafından farkedildi. Komşuların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları kadını Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kadın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.A.A'yı bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Yaşamını yitiren B.A'nın, daha önce kocası için uzaklaştırma kararı aldırdığı ve sürenin bu ay sona erdiği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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