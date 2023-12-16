İstanbul'un En Ucuz İlçeleri Belli Oldu! Bakın Hangi İlçe İlk Sırada...

İstanbul'da ev satın almak isteyenler ve İstanbul'da kiraya çıkmak isteyen vatandaşlar bu haber tam size göre. İstanbul'un en ucuz ilçeleri belirlendi. İşte İstanbul'un en ucuz ilçesi...

İstanbul'un En Ucuz İlçeleri Belli Oldu! Bakın Hangi İlçe İlk Sırada...
İstanbul'un En Ucuz İlçeleri Belli Oldu! Bakın Hangi İlçe İlk Sırada...
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İstanbul'un en ucuz ilçeleri, taşınmak isteyen insanlar tarafından merak ediliyor. Peki İstanbul'un en ucuz ilçeleri hangileri? Bu listenin başında Silivri bulunuyor. İstanbul'un en ucuz ilçesi olan Silivri'de arsa ve kira fiyatları diğer ilçelere göre daha ucuzdur. Bununla beraber Silivri, İstanbul'un en sakin ilçeleri arasındadır. İstanbul'un en ucuz ilçeleri listesinin devamını ayrıntıda görebilirsiniz.

İstanbul'un En Ucuz İlçeleri

İstanbul'un En Ucuz İlçeleri

Yaptığımız araştırma ve kıyaslamalar neticesinde, kira fiyatları, ev fiyatları ve arsa fiyatları baz alındığında İstanbul'un en ucuz ilçeleri sırasıyla aşağıdaki gibidir;

  1. Silivri

  2. Çatalca

  3. Arnavutköy

  4. Beylikdüzü

  5. Esenyurt

  6. Büyükçekmece

  7. Sultanbeyli

  8. Sancaktepe

  9. Tuzla

  10. Pendik

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