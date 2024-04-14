Bursa'da orman yangını!
Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Bursa'da orman yangını paniği yaşandı. Osmangazi ilçesinde Uludağ'ın eteklerinde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı.
Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı helikopterinin desteğiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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